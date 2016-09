Las Kellys: "La lucha social no se patenta y las sociedades cambian"

9 meneos 21 clics

La lucha social no se patenta y las sociedades cambian, los movimientos sociales emergen como una respuesta de la razón a la desigualdad y la injusticia, y han fomentado cosas tan importantes como la solidaridad, la cooperación, el intercambio y el apoyo mutuo, y eso ha sucedido porque las deficiencias de los más desfavorecidos no se atienden. Deberíamos empezar a acostumbrarnos porque como decimos en los grupos de trabajo “organízate si no quieres que te organicen”. La Asociación es multicolor, algunas “kellys” son delegadas en sus hoteles...