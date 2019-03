Kant: El yo transcendental

El yo trascendental es siempre el sujeto de conocimiento y no puede ser jamás objeto. Puesto que todo objeto sólo lo es en relación al sujeto, este es siempre previo al objeto. Kant sostuvo entonces que el YT no puede ser nunca objeto, no puede colocarse por decirlo así frente a sí mismo, porque para que haya objeto debe estar detrás del escenario del conocimiento. Por ello el YT no puede conocerse a sí mismo según Kant. Al igual que el ojo no puede verse a si mismo, porque sin ojo no hay visión, o la planta del pie no puede posarse a si misma.