Te Juzgarán por tus errores

Hay un tema de Extremoduro que ha pasado desapercibido para todos los críticos y artículos aparecidos estos días en medios de comunicación.

Es un tema que aparece en el álbum Rock Transgresivo de 1994 editado por DRO y que no aparece en el de 1989 Rock Transgresivo, Tú En Tu Casa, Nosotros En La Hoguera editado por Avispa.

'Su herida golpead de vez en cuando

No dejadla jamás que cicatrice

Que arroje sangre fresca su dolor

Y eterno viva en su raíz el llanto

Y si se arranca a volar, gritadle a voces

Su culpa: ¡Qué recuerde!

Si en su palabra crecen flores nuevamente

Arrojad pellas de barro oscuro al rostro

Pisad su savia roja

Talad, talad, que no descuelle el corazón

De música oprimida

Si hay un hombre que tiene el corazón de viento

Llenádselo de piedras

Y hundidle la rodilla sobre el pecho

Pero hay que tajar noche

Tajos de luz para llegar al alba

Y acuchillar los muros de las heridas altas

Y ametrallar las sombras con la vida

En las manos Sin paz

Amartillada

Tengo más vidas que un gato

Me muero siempre y me mato

Un poco, cada vez que muere

Cualquiera de mis hermanos

La yerba, ratones, las tías, los gitanos

Los peces, los pájaros, los invertebrados

Las moscas, los niños, los perros, los gatos

La gente, el ganado, los piojos, que mato

Los bichos, salvajes, los domesticados

Y qué pena si mueres de los pobres gusanos

Tú arranca

Yo oigo gritar a las flores

Allá tú con tu conciencia

Yo soy cada día más malo

Estoy perdiendo la paciencia

Tú arranca

Yo aprendo como aguilucho

Vuelo a un mundo imaginario

No puedo seguir, escucho

Los pasos del funcionario.'

Tema: Te Juzgarán Solo Por Tus Errores (Yo No); Interprete: Extremoduro; Álbum: Rock Transgresivo (DRO); Año: 1994.

Letra sobre poemas de Marcos Ana, del libro 'Las soledades del muro', reflexión poética de Marcos Ana sobre su experiencia en prisión durante el franquismo, donde expresa el dolor y la lucha por la libertad a través de sus versos.