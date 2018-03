Un juzgado investigará a Willy Toledo por insultar a Dios y a la Virgen María

"Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la Santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso", dijo Willy Toledo en su perfil de Facebook criticando la apertura de juicio oral contra tres mujeres acusadas de un presunto delito contra los sentimientos religiosos.