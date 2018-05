La justicia confirma que la agresión a una pareja al grito de "maricones" no es delito de odio

El tribunal considera que la motivación es que ambos llaman la atención a los agresores por estar tirando piedras contra unos cisnes "y no la condición sexual de los denunciantes". "Los agresores no nos pegaron por decirles nada de los cisnes, nos pegaron por ser gays. No nos llamaron 'ecologistas de mierda' ni 'fanáticos de los cisnes'. Nos llamaron maricones", explica Álvaro, uno de los agredidos.