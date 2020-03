La Justicia británica niega la petición de liberar a Assange bajo fianza por el coronavirus

Una jueza de Londres ha negado este miércoles la petición realizada por la defensa del fundador de Wikileaks, Julian Assange, para que sea liberado bajo fianza para no contraer el coronavirus en prisión. Baraitser ha considerado que no es necesario excarcelar al periodista australiano porque hasta ahora no se ha registrado ningún caso de Covid-19 en la prisión de Belmarsh, donde se encuentra.