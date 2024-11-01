Junts carga contra Feijóo por pedir ayuda a los empresarios catalanes: “Lo que debería hacer es pedirles perdón”

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha respondido este sábado a Alberto Núñez Feijóo un día después de que el líder del PP pidiese ayuda a los empresarios catalanes para tener votos suficientes en una eventual moción de censura. “Lo que debería hacer [Feijóo] es pedirles perdón”, ha asegurado el político independentista.
Aunque de Junts me fiaría lo justo.
“Debe pedir perdón por invitar a tantas empresas a marcharse y luego no pedir que vuelvan; perdón a los barceloneses por hacer una moción de censura preventiva a Xavier Trias y pactar con Jaume Collboni; perdón a los catalanes por lo que hicieron las cloacas del Estado, y perdón por el boicot al catalán en Europa”,