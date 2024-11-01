edición general
8 meneos
9 clics
Junts carga contra Feijóo por pedir ayuda a los empresarios catalanes: “Lo que debería hacer es pedirles perdón”

Junts carga contra Feijóo por pedir ayuda a los empresarios catalanes: “Lo que debería hacer es pedirles perdón”

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha respondido este sábado a Alberto Núñez Feijóo un día después de que el líder del PP pidiese ayuda a los empresarios catalanes para tener votos suficientes en una eventual moción de censura. “Lo que debería hacer [Feijóo] es pedirles perdón”, ha asegurado el político independentista.

| etiquetas: junts , carga , contra , feijoo
6 2 0 K 88 actualidad
6 comentarios
6 2 0 K 88 actualidad
Deviance #5 Deviance
#1 Torpedo en la linea de flotación de "anotop at" que se veía venir de lejos. xD xD xD xD
Aunque de Junts me fiaría lo justo.
1 K 31
#4 concentrado
A pesar de lo cual, un día de estos pactarán. Fuegos de artificio de la política.
0 K 19
#2 gorgos
Perdón, por qué?
0 K 17
Tontolculo #3 Tontolculo
#2 entra en la noticia, no hace daño

“Debe pedir perdón por invitar a tantas empresas a marcharse y luego no pedir que vuelvan; perdón a los barceloneses por hacer una moción de censura preventiva a Xavier Trias y pactar con Jaume Collboni; perdón a los catalanes por lo que hicieron las cloacas del Estado, y perdón por el boicot al catalán en Europa”,
6 K 88
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
En nada veremos a Feijó bailando sardanas.
0 K 9

menéame