La Junta paga "unos 45.000 euros al año" a una empleada pública a la que no da trabajo

¿Puede una administración pública en los tiempos que corren permitirse pagar retribuciones a personal que tiene por no trabajar? Por surrealista e intolerable que parezca, en plena pandemia sanitaria, social y económica, la respuesta es sí. Es el caso de la ex directora del Instituto Andaluz del Flamenco (IAF), María de los Ángeles Carrasco (Ubrique, 1976), que después de ser despedida de su puesto hace aproximadamente un año y ocho meses ha conseguido por vía judicial la anulación del despido, pero aún no ha conseguido volver a tener ocupación