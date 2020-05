La Junta de Andalucía quiere eliminar las oposiciones de profesores y que los contrate directamente el centro

Imbroda (CS) plantea un sistema por contratación directa de cada centro, con un proceso de formación de varios cursos sin examen. Las contrataciones directas implicarían no acceder a una plaza de forma objetiva y, por consiguiente, si no se accede por método objetivo, el profesor nunca podría llegar a ser funcionario, por no cumplir con el mínimo legal exigido. Esto va en línea totalmente contraria a la reclamación de Ciudadanos de llevar a cabo un proceso de funcionarización en las administraciones públicas para acabar con el enchufismo.