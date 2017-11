Junqueras dice en el New York Times que el 21D permitirá "la consolidación de la República catalana"

Oriol Junqueras considera, en un extenso artículo publicado este miércoles en The New York Times bajo el título de "Catalunya no se rinde", que las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre "serán esenciales para consolidar" el "hito histórico" de la proclamación de la "República Catalana", que, dice, "nació" apoyada "por la legitimidad de las urnas" en el referendum del pasado 1 de octubre.