Julio Anguita: La didáctica de los hechos

de las experiencias vividas en los últimos años y sus consiguientes enseñanzas (otra vez la didáctica). Tanto IU en la Junta de Andalucía como Unidas Podemos en Madrid saben que el PSOE pacta, acuerda y se compromete, pero a la hora de ejercer como Gobierno, el pacto queda postergado. Olvidar las enseñanzas y entregarse al "buenismo" de una comprensión basada en siglas y no en valores, hechos y proyectos es suicida para la izquierda real. Aprender del No a la OTAN, de no cambiar la Reforma Laboral, ni la Ley Mordaza,...