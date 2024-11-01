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Julia Vattuone, la astróloga que pensó las infancias

La autora de 'Mi primer libro de astrología' reúne en las sierras de Córdoba a madres interesadas en la crianza, la espiritualidad y los vínculos familiares.

| etiquetas: libros , julia vattuone , astrología
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Pertinax #1 Pertinax *
Si leéis el envío descubriréis la profunda, mística y transversal definición de taradez.
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