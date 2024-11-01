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Juicio por la ejecución en Chiclana del 'carnicero de Ámsterdam': "A esa distancia no se puede fallar"

Juicio por la ejecución en Chiclana del 'carnicero de Ámsterdam': "A esa distancia no se puede fallar"

Los peritos determinan que Ebrahim Buzhu recibió un disparo a menos de 50 centímetros mientras estaba sentado dentro de un coche

| etiquetas: carnicero de amsterdam , juicio
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