Jugadora de voleibol italiana asegura que sufre pericarditis por la vacuna

"Quizás esto pueda parecer una blasfemia, pero me pregunto: ¿Existe alguna compensación por quienes sufren daños a nivel de salud después de someterse a la vacuna? No estoy en contra de las vacunas, pero nunca estuve completamente convencida de esta vacuna y ahora tuve la confirmación (de sus dudas)", escribió Marcon en su cuenta de Instagram. "No sé si os puede interesar, pero yo he padecido y sigo padeciendo una pericarditis posvacuna... ¿Quién paga el precio por todo esto? Que tengan buenas noches", concluyó la jugadora, de 30 años.