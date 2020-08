Una jueza rechaza el reingreso de Roman Polanski en la Academia de Hollywood

Medios locales recogieron hoy la decisión de la jueza, que estimó que Polanski no tenía razón al argumentar que la Academia, que le había expulsado por no cumplir las normas de conducta de la organización. El cineasta, ganador del Óscar al mejor director por "The Pianist" (2002), presentó la demanda contra su expulsión en 2019. Su abogado, Harland Braun, aseguró a la revista Variety que no apelarán la decisión. La expulsión de Polanski de la Academia está directamente relacionada con el movimiento #MeToo en contra de los abusos sexuales.