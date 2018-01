Una jueza no reconoce como delito de odio una agresión homófoba a una pareja de gays al grito de "maricones"

El Juzgado de Instrucción nº3 de Valladolid archiva el posible delito de odio de una agresión denunciada en Valladolid a dos chicos que iban de la mano, aunque sí imputa un delito de lesiones leves. En su auto, la magistrada entiende que los insultos no son más que "vejaciones injustas" que fueron despenalizadas en 2015". No entendemos cómo una agresión con insultos claramente homófobos puede dar lugar a que se considere que nuestra orientación sexual no juega ningún papel", explica Álvaro, uno de los agredidos.