21
meneos
18
clics
La jueza imputa a seis personas por apalear el muñeco de Sánchez en la 'Nochevieja ultra' de 2023 en Ferraz
La magistrada les llama a declarar por un delito de amenazas el próximo octubre después de que la Audiencia Provincial acordara reabrir la causa el pasado julio
|
etiquetas
:
ultraderecha
,
psoe
,
muñeco
,
pedro sanchez
,
ferraz
17
4
0
146
actualidad
20 comentarios
17
#1
ingenierodepalillos
Pues me parece mal, es un puto muñeco, habrá mil excusas para juzgar a esa gentuza y han elegido la más arbitraria de todas, me da igual a lo que se parezca el muñeco, si no establecemos diferencias claras entre el simbolismo y los actos en sí, al final los que en un principio solo iban a zarandear un trapo, acabarán haciendo algo mucho menos simbólico y probablemente más peligroso.
14
K
176
#3
Grahml
*
#1
Inicialmente pareciera que los juzgados lo entendieron como tú:
"El juzgado había archivado la causa al entender que no había delito sino una “falta de educación” por parte de los manifestantes que apalearon la representación de Sánchez con un palo en la calle "
Directamente han reabierto ahora la causa y les han llamado como imputados (es decir, les están investigando, aún no hay sentencia):
"En un auto, los magistrados estimaron el recurso de la Fiscalía y parcialmente los recursos presentados por el propio Sánchez y por el PSOE anulando la decisión de la jueza instructora de archivar el caso. "
Desconozco los motivos exactos de la "reconsideración".
1
K
30
#6
skaworld
#1
#2
Luego entras en la noticia y el titular es falso, no es un "apalear un muñeco" es por " delito de amenazas "
Y amenazas.... pos amenazas directas ahi si que hubo... Amos apalear el muñeco es lo de menos creo que teneis toda la razon, pero lo q se juzga es las amenazas de muerte (que todos vimos que se proferian airadamente) contra una persona publica....
3
K
44
#12
angelitoMagno
*
#6
#9
¿Y en base a que evidencias se ha imputado dicho delito de amenazas?
0
K
13
#15
Leon_Bocanegra
#12
y yo que ostias se? Yo sé que no se les ha imputado por apaelar un muñeco. Y eso es lo que estoy diciendo.
0
K
9
#17
angelitoMagno
*
#15
Pero la sala de apelación indica en su resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que "la violencia de las imágenes del hecho, en que la figura es colgada de una soga y golpeada con brutalidad, además de sufrir otras vejaciones simbólicas", "unida a la profusión de amenazas contra el destinatario y referidas a la sede del PSOE --'colgadlo de los pies', 'hay que quemar Ferraz', 'a por Sánchez oé'--, (...) configuran un cuadro intimidante de suficiente intensidad
…
» ver todo el comentario
0
K
13
#20
skaworld
#12
A ver yo no tengo ni idea de como va el juicio ni que evidencias presentan mas alla de la noticia en si pero...
youtu.be/_mYxhmeLZrU?si=wiJUW0FDTKc9X58g
Igual... un poco de exaltación de ciertos comportamientos que podriamos calificar como agresivos... pos igual si que hay no? Amos no se.
Otra cosa es que sean punibles o no, pero de la misma manera que creo recordar q hubo movida con Abascal con unos muñecos que tambien le deseaban de todo menos unas felices navidades, pos…
» ver todo el comentario
0
K
12
#7
valandildeandunie
*
#1
#2
No se les procesa por pegar a un muñeco, se les procesa por amenazas contra una persona en concreto.
Y es que no es lo mismo un "celebraremos con champagne que le peguen dos tiros a X" que "hay que pegarle dos tiros a X". Lo primero sí es amparado por la libertad de expresión, pero lo segundo es un delito que cumple con lo que la ley dice sobre las amenazas.
2
K
40
#10
angelitoMagno
#7
Lo segundo es delito si existe la posibilidad e intención de llevarlo a cabo.
Si yo estoy en un bar y digo "hay que pegarle dos tiros a Ayuso", eso no es delito. O al menos eso dice la ley.
Ahora bien, si al que dice eso le pillan con rifles de francotirador en su casa, así como documentos sobre los movimientos de Ayuso y sus actos oficiales, pues oye, ya si entraríamos en el delito de amenazas.
Y por eso al tipo que dijo "Hay que fusilar a 20 millones de españoles" no le pasó nada, y al que dijo que había que matar a Sanchez y le pillaron con un arsenal ilegal, pues le mandaron a prisión.
2
K
36
#16
valandildeandunie
#10
Lo de los militares no fue un delito de amenazas, fue un delito de odio. Y aún así bastante cogido con alfileres su archivo.
Y lo que dices de Ayuso podría ser perfectamente considerado delito, porque no es necesario que la amenaza sea cierta, sino con que la victima, en este caso Ayuso, diga que tiene temor o miedo a ello, sería valido.
Que es lo que pasó con Vinicius no hace mucho, por ejemplo.
0
K
13
#18
angelitoMagno
*
#16
Pues no se, es cierto que con la no derogación de la ley mordaza y la ampliación de los delitos de odio la libertad de expresión sigue bastante limitada en España, en fin, quizás tengas razón.
0
K
13
#8
mente_en_desarrollo
#1
Sin quitarte la razón, la jurisprudencia indica que este tipo de actos son condenables.
Un ejemplo reciente que no tiene que ver con política:
www.rtve.es/deportes/20250616/condenas-entre-21-7-meses-para-cuatro-ac
1
K
23
#11
OCLuis
#1
Hubo un flipado que ponía a gente del PSOE y de podemos en dianas y les disparaba y no recuerdo si al final le pasó algo o si los jueces le habían abierta la cancela del coto.
0
K
13
#14
shake-it
#1
Estando muy de acuerdo, al igual que zarandear un trapo no debería estar penado, tampoco quemar otro trapo (con forma de bandera) debería estarlo en ningún caso.
2
K
40
#2
Andreham
Si nos parece mal que quemar una bandera o un libro sea ilegal, esto también debe parecernos mal.
Es de un terrible mal gusto y naturalmente la gente que lo hace es estúpida y/o malvada (dependiendo de su nivel adquisitivo y poder); pero es una tontá como un libro.
Y además tardar casi 2 años (aunque diga que es que la reabrieron en julio) no es justicia ni es ná.
5
K
63
#9
Leon_Bocanegra
*
Es que ni la entradilla nos leemos. Claro que la culpa es tb del medio por la basura de titular que han puesto.
Se les imputa por delitos de amenazas, no por delitos de "apalear muñecos"
1
K
20
#4
IkkiFenix
El muñeco se parece más a Gallardón que a Sánchez
0
K
10
#13
Tito_Keith
¿Os acordáis del julai que salía pegándole tiros a la foto del coletas (aka vicepresidente del gobierno) y lo amenazaba y resulta que era libertad de expresión?
Qué risa todo, no?
0
K
8
#19
gyllega
me hace gracia como toda esta gente se rasga las vestiduras por cualquier referencia al imagenes religiosas en cosas comicas a modo de satira pero cuando apalean a un muñeco del actual presidente elegido democraticamente le parece un acto de libertad de expresion...
0
K
7
#5
Gadfly
Verás cuando se enteren que las fallas las queman al final...
0
K
6
