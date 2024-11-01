¿La jueza de Huesca tiene miedo a delinquir con Sijena? [CAT]

La magistrada encargada de ejecutar la sentencia para el traslado a Aragón de las pinturas exhibidas en el MNAC activa una cuenta atrás de un año pero trata de cubrirse los hombros. La juez de Huesca [...] ya ha comenzado la cuenta atrás de cincuenta y seis semanas para que los restos de las pinturas murales de Sijena exhibidas en el MNAC sean trasladadas a Aragón. Rocío Pilar Vargas Magallón, titular del juzgado 2 de Huesca, reincide en los hechos por los que cinco ex consellers de Cultura de la Generalitat de Catalunya le han denunciado