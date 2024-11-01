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¿La jueza de Huesca tiene miedo a delinquir con Sijena? [CAT]

La magistrada encargada de ejecutar la sentencia para el traslado a Aragón de las pinturas exhibidas en el MNAC activa una cuenta atrás de un año pero trata de cubrirse los hombros. La juez de Huesca [...] ya ha comenzado la cuenta atrás de cincuenta y seis semanas para que los restos de las pinturas murales de Sijena exhibidas en el MNAC sean trasladadas a Aragón. Rocío Pilar Vargas Magallón, titular del juzgado 2 de Huesca, reincide en los hechos por los que cinco ex consellers de Cultura de la Generalitat de Catalunya le han denunciado

| etiquetas: sijena , sixena , mnac , frescos , pinturas , museo , catalunya , aragón
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2 comentarios
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makinavaja #1 makinavaja
Lo de cumplir las sentencias judiciales qué grande le viene a algunos... :troll: :troll: :troll:
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Skiner #2 Skiner
Que cansinos son con esta chorrada que no le interesa a nadie normal. :wall:
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menéame