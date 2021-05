La jueza absuelve al líder de Falange que llamó a "matar por España" para evitar el procés

La jueza ha absuelto al líder de Falange, Manuel Andrino, y al jefe de Alianza Nacional, Pedro Pablo Peña, de delito de odio por sus incendiarios discursos del 12 de octubre de 2013 en Barcelona en el acto que cada año celebra la extrema derecha. Andrino llamó a "matar por España" para evitar en procés y Peña avisó de que no habría independencia si no era "a base de mucha sangre", amenazas que quedaron grabadas en vídeo, pero la jueza concluye que no hay pruebas suficientes para condenarlos. El fiscal pedía para ambos tres años de cárcel.