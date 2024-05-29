edición general
43 meneos
43 clics
El juez Peinado exige 70.000 euros a Rufián por injurias

El juez Peinado exige 70.000 euros a Rufián por injurias

El juez acusa al dirigente independentista de un delito de injurias y le pide una indemnización de 70.000 euros. Juan Carlos Peinado fundamenta estas injurias en al menos dos declaraciones de Rufián donde habría dicho que el juez trabaja para el PP y lo habría acusado de prevaricar en el caso que afecta a Begoña Gómez.

| etiquetas: juez peinado , 70.000 euros , rufián , injurias
35 8 0 K 407 actualidad
34 comentarios
35 8 0 K 407 actualidad
Comentarios destacados:          
Robus #1 Robus *
habría dicho que el juez trabaja para el PP y lo habría acusado de prevaricar en el caso que afecta a Begoña Gómez.

¿Y la injuria en que consiste? :-S
17 K 180
#2 Kikoncito
#1 Decir la verdad, que es un inútil como juez y que deberían haberlo jubilado o cesado hace tiempo.
4 K 54
chewy #5 chewy *
#1 en imputarle un delito como el de prevaricar. O eso pone en la noticia. Básicamente no puedes ir diciendo por ahí que Fulanito es un violador, si no está condenado, ni puedes decir que menganito es un asesino, pues tampoco puedes acusar de prevaricar a un juez. Y si le acusas tendrás que usar el presunto, y sobre todo si le acusas y piensas que tienes razón, se le denuncia por el delito.
3 K 33
#9 Kikoncito
#5 Si no quiere que le critiquen que no se meta a juez. A Rufián le podrá parecer un prevaricador, si le molesta ajo y agua.
1 K 10
chewy #10 chewy
#9 prevaricar es un delito, una cosa es criticarle y otra es imputarle un delito que no está demostrado. Es precisamente la definición de injurias y calumnias en el marco legal
4 K 18
HeilHynkel #12 HeilHynkel *
#10

una cosa es criticarle y otra es imputarle un delito que no está demostrado.

¿como hace POX con el PSOE? o tus propias trolas www.meneame.net/story/begona-gomez-reclama-juez-nombres-funciones-todo
0 K 17
chewy #20 chewy
#12 ahhhh el y tú más… si lo hace el pp o vox o el psoe, quien se vea perjudicado que denuncie.

Gracias por buscar mis comentarios, puedes decirme que delito he imputado a alguien en ese comentario?
1 K 1
alcama #14 alcama
#5 Bueno, la izquierda llama asesina a Ayuso sin sentencia y sin ni siquiera estar imputada. La izquierda no tiene mucho respeto al poder judicial
5 K 14
PaulDurden #29 PaulDurden
#14 "La izquierda llama a...".... y cualquier persona decente...
0 K 11
Asimismov #19 Asimismov *
#5 si no prevarica contra Rufián, Rufián no puede denunciar por no ser afectado por la causa.
Rufián como diputado electo en ejercicio puede decir lo que le dé la gana.
Y finalmente, ya no quedan dudas que el lawfare alcanza a Sánchez, y a su familia después de la bochornosa renovación de CGPJ.
1 K 21
chewy #22 chewy
#19 que??? no está prevaricando contra Rufián, Rufián dice que esta prevaricando en la causa de Begoña, y eso es imputar un delito. No Rufián no puede decir lo que le de la gana. Tiene aforamiento, eso significa que le tiene que juzgar el supremo, pero no le exime de poder cometer un presunto delito.

Lo que no quedan dudas es que cada vez va saliendo más mierda en todos lados, hace no tanto el gobierno decía que Cerdán era una excelente persona y que ponían la mano en el fuego por el.
1 K 1
strike5000 #24 strike5000 *
#22 Creo que como diputado no puede ser acusado penalmente por lo que diga, pero en este caso hablamos de una querella, que es un procedimiento civil. Al menos eso tengo entendido de oír a algunos abogados en Youtube.

"II. La inviolabilidad

1. En el tradicional sistema liberal del parlamentarismo, las decisiones de la Asamblea vienen necesariamente precedidas del libre debate y del contraste de argumentaciones. Sólo así, se estimaba, era posible alcanzar una decisión racional

…   » ver todo el comentario
0 K 10
chewy #34 chewy *
#24 "entendiendo por tales aquellas que realicen en actos parlamentarios y en el seno de cualquiera de las articulaciones de las Cortes Generales o, por excepción, en actos exteriores a la vida de las Cámaras que sean reproducción literal de un acto parlamentario"

ahí puede estar la base legal, que si lo ha dicho fuera y no como reproducción literal de un acto parlamentario. pero vamos que quien le ha denunciado es un juez, que sabrá mas de leyes que yo... si le ha denunciado será porque lo tiene claro
0 K 10
Asimismov #25 Asimismov
#22 Lo que no quedan dudas es que cada vez va saliendo más mierda en todos lados, ...
Si, hay quien cagó mucho y se habla poco como Montoro, Fernández Díaz, ... y hay quien caga poco y se habla mucho.
0 K 12
chewy #26 chewy
#25 si han cometido un delito que lo paguen, dónde está el problema?
0 K 10
Asimismov #27 Asimismov *
#26 que se juzga en los medios que además pretenden desacreditar a los investigados y no en los tribunales de justicia.
Como por ejemplo el caso Oltra.
0 K 12
chewy #30 chewy
#27 y muchos más casos... y no solo del PSOE, de todos los partidos políticos, y no solo de casos políticos, tambien en casos de violencia de genero, donde el gobierno se ha puesto de parte de una persona condenada constantemente incluso indultándola, cuando la justicia le ha dado la razón al padre una tras otra, y mientras niños secuestrados. o como se ha llamado abusador a padres que lo único que querían era recuperar a sus hijos cuando los habían secuestrado.

y en una cosa te equivocas, no se juzga en los medios, se juzga en el juzgado. en los medios se crea opinión y sacan a la luz informaciones que muchas veces sin esas informaciones no se podrían abrir causas judiciales.
0 K 10
Asimismov #31 Asimismov
#30 pérmítame que dude del "de todos los partidos políticos".
0 K 12
chewy #32 chewy
#31 casos juzgados que no han llegado a nada o se ha declarado inocente al procesado hay en todos los partidos políticos. tu mismo has nombrado a una persona a Oltra, que por cierto eso era una parte de un caso de violación de menores por parte de su marido ( ahora EX) en el que resultó condenado. y la victima tiene recurrida la absolución de Oltra.

quieres más casos, Camps fue absuelto. www.elmundo.es/espana/2024/05/29/6656f909e4d4d8601f8b45e7.html

el caso neurona contra podemos…   » ver todo el comentario
0 K 10
Asimismov #33 Asimismov
#32 Camps fue absuelto por un jurado, claro que sí y todos sus subalternos condenados.
Ja, ja, ja, ... nunca estuvisteis allí para verlo.
0 K 12
#7 exeware
#1 ellos tienen su verdad, su mundo para lelos
2 K 25
La_patata_española #8 La_patata_española
#1, hombre, pues vincularle con una organización criminal.
3 K 41
Antipalancas21 #21 Antipalancas21 *
#1 Eso lo piensa en su sueño humedo Peinado, la verdad escuece y mas si es un juez corrupto y con signos de ser prevaricador.
0 K 20
Asimismov #4 Asimismov *
La justicia española es un arma arrojadiza, hasta ahora la arrojan la derecha de Feijóo, Tellado, Muñoz, Gamarra y Abascal, Figaredo y Pepa Martín.
Lo que es nuevo es que los jueces la lancen contra sus críticos.
¡Qué democracia régimen del 78 más bonito nos está quedando!
4 K 50
mariKarmo #11 mariKarmo
Se está financiando la fianza que luego le va a caer cuando lo procesen?
1 K 27
#18 Jotax
Claramente este juez esta en la cúpula del PP pero vendemos lo de la separación de poderes como éxito.
1 K 16
jacm #13 jacm
Es difícil pensar que no trabaja para el PP y que no es prevaricador.
Son demasiados indicios. Peinado debería ser juzgado. Es lo mínimo.
El problema es que la prevaricación está blindada en el código penal. Es difícil demostrarla.
La mayoría de asesinos o violadores quedarían libres si se exigiera, como ocurre con la prevaricación, que sean conscientes de que están haciendo algo malo. Matan pensando que se lo merece la víctima.
0 K 10
Kmisetas #16 Kmisetas
#13 Te sobran 70.000 euros a ti también?
1 K 16
alcama #3 alcama
Bueno, está claro que el juez tiene todo el derecho del mundo a defenderse de que tuiteros, como Rufían, le insulten sin consecuencias.
3 K 9
Libre_albedrío #6 Libre_albedrío
#3 El mismo derecho que otros, cuando ponen una querella por injurias e insultos y el querido juez no la admite a trámite.
4 K 59
#28 NoMeVeas *
Que es un prevaricador lo dicen hasta compañeros de oficio.
Para salir de dudas deberían dejar un juicio justo sin intromisión. No lo va a permitir porque patatas.

Por cierto, este juez vuelve a demostrar que desconoce la propia ley que aplica.Rufian es diputado, y en sede parlamentaria tiene inmunidad para decir lo que quiera. Aunque bueno, viendo la corrupcion en el poder judicial, no me extrañaría que después de 1 millon de insultos de la derecha (asesino, dictador, ladrón, puta, ...) , por lo que sea, Rufián sea el primer condenado en sede parlamentaria por lo que dice. Es la magia del papel, no sirve un carajo si nadie modera.
0 K 7
#23 luckyy
y a ti sionazis, y es verdad
2 K 6
Kmisetas #15 Kmisetas
Rufián insultando a un juez y luego haciéndose la víctima es como un bombero pirómano pidiendo que no le mojen la manguera. Lo de “trabaja para el PP” se le ha quedado de comodín para todo: si le pillan mintiendo, PP; si le pillan robando, PP; si el café está frío, PP. Pues nada, ahora 70.000 euritos por bocazas, que igual aprende que el Congreso no es Twitter.
4 K -6

menéame