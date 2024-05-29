El juez Peinado exige 70.000 euros a Rufián por injurias

El juez acusa al dirigente independentista de un delito de injurias y le pide una indemnización de 70.000 euros. Juan Carlos Peinado fundamenta estas injurias en al menos dos declaraciones de Rufián donde habría dicho que el juez trabaja para el PP y lo habría acusado de prevaricar en el caso que afecta a Begoña Gómez.
¿Y la injuria en que consiste?
una cosa es criticarle y otra es imputarle un delito que no está demostrado.
¿como hace POX con el PSOE? o tus propias trolas www.meneame.net/story/begona-gomez-reclama-juez-nombres-funciones-todo
Gracias por buscar mis comentarios, puedes decirme que delito he imputado a alguien en ese comentario?
Rufián como diputado electo en ejercicio puede decir lo que le dé la gana.
Y finalmente, ya no quedan dudas que el lawfare alcanza a Sánchez, y a su familia después de la bochornosa renovación de CGPJ.
Lo que no quedan dudas es que cada vez va saliendo más mierda en todos lados, hace no tanto el gobierno decía que Cerdán era una excelente persona y que ponían la mano en el fuego por el.
"II. La inviolabilidad
1. En el tradicional sistema liberal del parlamentarismo, las decisiones de la Asamblea vienen necesariamente precedidas del libre debate y del contraste de argumentaciones. Sólo así, se estimaba, era posible alcanzar una decisión racional
… » ver todo el comentario
ahí puede estar la base legal, que si lo ha dicho fuera y no como reproducción literal de un acto parlamentario. pero vamos que quien le ha denunciado es un juez, que sabrá mas de leyes que yo... si le ha denunciado será porque lo tiene claro
Si, hay quien cagó mucho y se habla poco como Montoro, Fernández Díaz, ... y hay quien caga poco y se habla mucho.
Como por ejemplo el caso Oltra.
y en una cosa te equivocas, no se juzga en los medios, se juzga en el juzgado. en los medios se crea opinión y sacan a la luz informaciones que muchas veces sin esas informaciones no se podrían abrir causas judiciales.
quieres más casos, Camps fue absuelto. www.elmundo.es/espana/2024/05/29/6656f909e4d4d8601f8b45e7.html
el caso neurona contra podemos… » ver todo el comentario
Ja, ja, ja, ... nunca estuvisteis allí para verlo.
Lo que es nuevo es que los jueces la lancen contra sus críticos.
¡Qué
democraciarégimen del 78 más bonito nos está quedando!
www.publico.es/tremending/esperpentica-concentracion-canto-cumpleanos-
Son demasiados indicios. Peinado debería ser juzgado. Es lo mínimo.
El problema es que la prevaricación está blindada en el código penal. Es difícil demostrarla.
La mayoría de asesinos o violadores quedarían libres si se exigiera, como ocurre con la prevaricación, que sean conscientes de que están haciendo algo malo. Matan pensando que se lo merece la víctima.
Para salir de dudas deberían dejar un juicio justo sin intromisión. No lo va a permitir porque patatas.
Por cierto, este juez vuelve a demostrar que desconoce la propia ley que aplica.Rufian es diputado, y en sede parlamentaria tiene inmunidad para decir lo que quiera. Aunque bueno, viendo la corrupcion en el poder judicial, no me extrañaría que después de 1 millon de insultos de la derecha (asesino, dictador, ladrón, puta, ...) , por lo que sea, Rufián sea el primer condenado en sede parlamentaria por lo que dice. Es la magia del papel, no sirve un carajo si nadie modera.