El juez dice que una IA no puede figurar con inventor en una patente porque no es una persona (Inglés)

No te preocupes, los sistemas de inteligencia artificial de humanos aún no están asumiendo el mundo. Ni siquiera pueden aparecer como inventores en las patentes de los Estados Unidos. El juez federal de EE.UU. Leonie Brikema gobernó esta semana que una AI no se puede enumerar como inventor en una patente de EE. UU. Según la ley actual. El caso fue presentado por Stephen Thaler, que forma parte del Proyecto de Inventor Artificial, una iniciativa internacional que sostiene que se debe permitir que un AI se enumere como inventor en una patente.