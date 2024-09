Publicado hace 15 minutos por Lord_Cromwell a elchapuzasinformatico.com

Ubisoft es una compañía de videojuegos a la que no le van bien las cosas y en gran parte se debe a sus decisiones controvertidas y hoy tenemos otra más, pues en su último programa de mentoría hablan de inclusión, pero no admiten hombres, solo mujeres y personas no binarias. Se puede entender que se quiera priorizar el género no binario o incluso hacer un entorno más "seguro" para aquellas personas que se sienten de este grupo, pero a su vez hay una exclusión de parte de la población.