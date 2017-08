Juego de Tronos: no veo Juego de Tronos pero no me pasa nada, de verdad

No, no me creo especial por no ver 'Juego de Tronos' y no os tengo manía a los que la véis, pero tampoco quiero sentirme obligada a verla, pensando que si no lo hago me desterrarán de la civilización y tendré que irme a vivir a aguas internacionales. Porque hay algo peor que no poder hablar cuando el tema de conversación es dicha serie: que me pregunten por ella. “Buenos días”, saludo por la mañana como una persona normal. “¿Has visto el último de 'Juego de Tronos'?”, me responden a modo de saludo, olvidando que la semana pasada ya dije que no.