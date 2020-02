El juego como recurso para monitores de tiempo libre

Me gustaría empezar la entrad de hoy con una palabras de Albert Einstein que nos llevan a la necesidad de reflexionar acerca de la tarea de los que trabajamos en el ámbito de la enseñanza no formal. Lo primero debería ser siempre desarrollar la capacidad general para el pensamiento y el juicio independiente, y no la adquisición de conocimientos especializado. No basta con enseñar a una persona una especialidad, aunque esto puede convertirlo en una máquina útil, no tendrá una personalidad armoniosa y desarrollada.