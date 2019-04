Judíos ortodoxos de New York rechazan vacunas contra el sarampión porque "tienen ADN de cerdo y mono"

Entre los judíos de Brooklyn, en donde se decretó la emergencia por un brote de sarampión, circula una publicación que anima a la comunidad ultraortodoxa a no vacunarse, en contra de los criterios científicos y de la legalidad sanitaria, alertando de que las vacunas portan “ADN de mono, rata y cerdo”. En el “Manual de seguridad de la vacuna“, una revista para los padres que desean criar a sus hijos “sanos”, se incluyen falsas advertencias de que las vacunas causan autismo y contienen células de fetos humanos abortados, según The New York Times.