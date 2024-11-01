JUDAS PRIEST lleva el Heavy Metal a la Berlinale con el estreno de su documental "The Ballad Of Judas Priest"

"The Ballad Of Judas Priest" está codirigido por el reconocido documentalista Sam Dunn ("Metal: A Headbanger's Journey") y por Tom Morello, guitarrista de RAGE AGAINST THE MACHINE, en su debut como director. La película repasa el impacto de JUDAS PRIEST en la música y la cultura popular, más allá del Heavy Metal, a través de canciones clave como "Breaking The Law" y "You've Got Another Thing Comin'".