edición general
5 meneos
17 clics
JUDAS PRIEST lleva el Heavy Metal a la Berlinale con el estreno de su documental "The Ballad Of Judas Priest"

JUDAS PRIEST lleva el Heavy Metal a la Berlinale con el estreno de su documental "The Ballad Of Judas Priest"

"The Ballad Of Judas Priest" está codirigido por el reconocido documentalista Sam Dunn ("Metal: A Headbanger's Journey") y por Tom Morello, guitarrista de RAGE AGAINST THE MACHINE, en su debut como director. La película repasa el impacto de JUDAS PRIEST en la música y la cultura popular, más allá del Heavy Metal, a través de canciones clave como "Breaking The Law" y "You've Got Another Thing Comin'".

| etiquetas: judas presta , heavy metal , berlinale , documental
4 1 0 K 52 cultura
1 comentarios
4 1 0 K 52 cultura
skaworld #1 skaworld
Siempre en el recuerdo el mejor anuncio de un disco de música de la historia de la television en España. Programado a las tantas de la mañana entre los anuncios de telefonos eróticos y la teletienda tu, joven insomne y más que probablemente fumao no dabas crédito.

youtu.be/lwDn2K4z0Gg?si=adqqLYvQNlEvwjqT
0 K 13

menéame