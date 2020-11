JuanTorresLópez:No puede ser que la estrategia de un gobierno la determine el oportunismo cortoplacista de un publicista

Juan Torres López: No puede ser que el ministro pida a la gente que no salga y se vaya a una fiesta de ricos. No puede ser que el portavoz en materia sanitaria hable de gravedad y al rato haga chistes groseros sobre enfermeras. No puede ser que la estrategia de un gobierno la determine el oportunismo cortoplacista de un publicista como Iván Redondo. No se puede gobernar en medio de una emergencia y ante una catástrofe económica con la inestabilidad y la aritmética parlamentaria de una situación política social y económica de normalidad. Así no.