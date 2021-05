Juan Soto Ivars: “No penalicemos el derecho de cualquiera a ser idiota”

- ¿Iguala a Pablo Hasél y a uno de Vox? - No castiguemos el derecho de cualquiera de nosotros a ser idiota. Hubo tiempos más transigentes, en los que las letras de Manolo Kabezabolo eran mucho más bestias e idiotas, y no pasaba nada. Pero hoy solo disculpamos la idiotez si trae diagnóstico médico. - ¿Qué hace que la democracia sea el menos malo de los sistemas políticos? - Porque es la única manera de no matarnos unos a otros, y eso es mucho. Por imperfecta que te parezca, merece mucho la pena.