Juan Roig: "Si quisiéramos maximizar beneficios, nos tendríamos que dedicar a la droga"

Juan Roig, presidente de Mercadona, ha defendido que los empresarios no buscan únicamente los beneficios con unas palabras muy gráficas: "Si quisiéramos maximizar beneficios nos tendríamos que dedicar a la droga". En un conferencia bajo el lema 'Orgullo de ser empresario', Roig ha dicho que hay que defender su labor y no esconderse. Asegura que sin ellos el país no avanza.