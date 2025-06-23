edición general
Juan Manuel de Prada - En Venezuela como en España

"RESULTAN grimosas esas condenas progres a la agresión de Estados Unidos en Venezuela que empiezan subrayando el autoritarismo de Maduro, o sus violaciones de los «derechos humanos», o no sé cuántas zarandajas más. Aunque Maduro hubiese sido Francisco de Asís revivido, Estados Unidos habría cometido la misma tropelía: pues le importa un comino que los regímenes políticos de las naciones [...]" Enlace original en ABC (solo para suscriptores): www.abc.es/opinion/juan-manuel-de-prada-venezuela-espana-2026010414233

"RESULTAN grimosas esas condenas progres a la agresión de Estados Unidos en Venezuela que empiezan subrayando el autoritarismo de Maduro, o sus violaciones de los «derechos humanos», o no sé cuántas zarandajas más.

Le dan asco y vergüenza ajena hasta a los de derechas, no te digo la repugnancia que me suponen a mí.

No hay progre ni sociata que no empiece su "condena a Trump" sin el manoseado "Vale que Maduro era un Tirano Dictador, pero...". Ya, de…   » ver todo el comentario
yemeth #10 yemeth
#7 Es el mismo "Vale que Assad es un dictador, pero..." para hablar del islamofascismo terrorista en Siria.
themarquesito #6 themarquesito
Esto le ha quedado bien:
Habría que empezar recordando que el derecho internacional, en un mundo dominado por el anglosionismo, es una rama de la literatura fantástica
Torrezzno #2 Torrezzno
Juan Manuel es la verdadera izquierda, la cristiana, la de la teologia de la liberación
Genial artículo.
Lo que dice este tío muchas veces no me gusta pero, en esta ocasión, estoy de acuerdo con él absolutamente.
oceanon3d #5 oceanon3d *
#3 Que va: las derechas han decidido un palo muy duro, y por no saber esperar unas horas el PP la ha cargado aún nas, y este lacayo pone en ventilador para esparcir mierda a todos lados ... así el daño al PP se ve minimizado.

La misma táctica que este mierda y el ABC utilizó en la Dana: tratar de compartir culpa con el gobierno.

No cuela este ejercicio de psicología inversa de este pedazo de cagarruta.
yemeth #1 yemeth
Captura del artículo original (el enlace no lo pongo al ABC al ser de pago)  media
Supercinexin #9 Supercinexin
#1 Me voy a colgar sin ninguna vergüenza de ti, ya que eres el que lo envía, para poner este relacionadísimo artículo original del ABC también que seguramente algún meneante de derechas con cultura política también conozca: fundacionblaspinar.es/hipocritas/

Blas Piñar.
#4 pozz
Me parece extremadamente gracioso que a mnm se traiga por fuente a un panfleto de propaganda dirigido por un nazi español xD

www.newtral.es/juan-antonio-aguilar-investigacion-inaki-aguirre-falang
El director: geoestrategia.eu/quienes-somos
xD xD xD
JuanCarVen #8 JuanCarVen *
#4 Haz el favor de leer lo que enlazas para no quedar en ridículo como casi siempre.
