Juan Carlos ya contempla su muerte y anuncia el sitio donde quiere ser enterrado Marc Villanueva

A Juan Carlos ya solo le queda una cosa por hacer: morir. La Fiscalía española ha filtrado a la prensa que no piensa ni citarlo a declarar por todos los casos de corrupción fiscal que el rey emérito ha tenido que admitir y regularizar con sumas millonarias defraudadas a Hacienda. Pero no pondrá un pie en un tribunal. La operación de Estado diseñada por Zarzuela y Moncloa es el exilio irrevocable. Tú no vuelves y a cambio ni te citamos a declarar. Lo que hará la fiscalía suiza es otra cosa. Pero viendo la muerte de Felipe de Edimburgo...