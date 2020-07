"Si Juan Carlos I le ha dado 65 millones a una señora, ¡cuántos se habrá quedado él!"

En la mesa, hay una lista escrita a mano. Pone: “Día 49 sin muertos por coronavirus en Cantabria”. Los otros papeles también son números: este presidente autonómico se ha hecho con un arsenal de material sanitario para enfrentar un posible rebrote. A esta conjura de cifras, se unen los millones de Juan Carlos I. Los partidos no podemos taparle, ¡debemos tirar de la manta!"/"Felipe VI debe repudiar en público a su padre y alejarlo de Zarzuela"/"No quiero que me metan en el saco de Podemos, yo no busco destruir el sistema".