Jóvenes sobradamente machacados. España tiene las tasas de paro y emancipación juvenil peores de Europa

Si vive en Barcelona es probable que sepa de algún joven que estos días ha salido a la calle a protestar. También conocerá a otros que no lo han hecho. Hay pisos compartidos en que algunos han decidido participar en las manifestaciones y otros no. O que estuvieron el primer día y no han vuelto. Todos tienen sus motivos para tomar una u otra decisión y todas las decisiones deberían ser respetables. No existe una organización ni estrategia y eso es algo que condena estas protestas al previsible desfallecimiento