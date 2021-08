Una joven valenciana denuncia que no le dejan subir al autobús por llevar un top corto

La joven valenciana Cristina Durán ha criticado duramente en Twitter a la EMT de Valencia, después de sentirse discriminada en uno de sus autobuses por llevar un top corto o un crop top de encaje. “Me han prohibido acceder a un autobús de Valencia por ir escotada y poder ofender a los demás pasajeros. No es un bikini, es un top y no voy enseñando nada. Me he sentido discriminada. @emtvalencia, En otros 2 autobuses sí que he podido acceder. ¿Normativa o discriminación?”, se preguntaba la joven en Twitter, adjuntando una foto de su vestimenta.