El joven murciano que evitó una agresión machista, sale del hospital

Raúl, el joven de 23 años que se ha convertido en el héroe de Murcia al intervenir en una agresión machista, ha salido del hospital hace apenas unas horas después de diez días ingresado. "La chica no me ha visitado ni me ha llamado", ha contado a 20minutos el joven murciano a su salida del Hospital Reina Sofía de Murcia.