Un joven comparte la historia de cómo se convirtió en víctima de abusos sexuales domésticos y cómo, al final, logró libr  

Cuando recogí los documentos del divorcio un mes más tarde, fue el día más feliz de mi vida. Un día después del divorcio, le grité: "tú me estabas violando". "¿Yo te estaba violando?, ¿Y qué?", respondió. No supe qué responder y aún no lo sé. De alguna manera, ella admitió lo que había hecho, pero más que nada se burló de ello. Me mudé de vuelta con mis padres, renuncié a mi trabajo y me quedé en casa por algunas semanas. Tenía miedo de que ella estuviera en algún lugar afuera, buscándome.