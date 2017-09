Josep Borrell: “En Catalunya se puede ir a peor, podemos ir a una situación de violencia física"

"El bando independentista está jugando a la escalada de la tensión. Saben que este referéndum no va a resolver nada, saben que no va a tener ninguna validez, pero es una forma de poner al Estado contra las cuerdas", afirma el ex ministro socialista. "Todo esto es el resultado de una deslealtad absoluta del nacionalismo catalán con respecto a la Constitución. El primer día que Pujol se sentó en el despacho de la Generalitat empezó a sentar las bases de este proceso".