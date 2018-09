José Sacristán: "Yo me cago en dios doce veces por segundo, pero discrepo con las formas de Willy Toledo"

(Sobre los artículos de la Constitución que defienden las ofensas al sentimiento religiosos). Habría que eliminarlos, por supuesto. Las hemos sufrido durante muchos años. Ya está bien. Yo me he criado con los salesianos y un día, cuando tenía 11 años, uno de los monjes me pilló leyendo un libro de Arnando Palacio Valdés llamado Riverita. Me quitó el libro, me confesó, me puso de penitencia no leer. Y más cosas. Yo llegaba por las mañanas, izaban la bandera, se cantaba Cara al sol, se rezaba un Padre Nuestro y un Ave María y a la clase.