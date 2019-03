José Antonio, mártir de las denuncias falsas de su ex mujer: hasta de abusar de sus hijos

,“Mi papá me toca el tete”. A José Antonio no se le olvida esa frase de su hija. La niña le dijo en mitad de una terapia con psicólogos de EICAS, una asociación no gubernamental encargada de evaluar la existencia de abusos sexuales a menores. Tampoco olvida el resto del diálogo entre la evaluadora y su hija: “¿Alguien te ha dicho que me cuentes lo del tete?”, le preguntan a la niña. “Sí, mi madre”, responde. “¿Qué te ha dicho?”, insiste la terapeuta. “Que me va a llevar a la feria”, zanja la menor.