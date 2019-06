Jorge Azcón: «Lo primero es trabajar en reformar La Romareda»

–¿Qué es lo primero que va a hacer como alcalde? –Hay que hacer muchas cosas, pero posiblemente mañana empecemos a trabajar en la reforma de La Romareda porque las legislaturas pasan volando y antes de que te des cuenta han pasado los cuatro años y no has empezado a hacer proyectos importantes. Este uno de los que históricamente más problemas ha tenido y que muchos equipos de Gobierno han intentado y no han conseguido.