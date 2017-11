Jordi Sánchez denuncia que no tiene calefacción en la celda de Soto del Real

Soto del Real es una prisión fría a la sombra de la Sierra madrileña, especialmente en los espacios a los que no llegan las visitas de familiares y abogados. Las celdas no tienen radiadores y los pocos que hay en los espacios comunes son, de momento, decorativos. Así lo describe Jordi Sánchez, ex presidente de la ANC y número dos de la candidatura de Carles Puigdemont a las elecciones del 21D, tras mes y medio de reclusión en la cárcel madrileña por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.