Jordi Hurtado critica que la nueva serie de romanos de Movistar Plus no se ajuste “a lo que fue la Roma de mi juventud”

El presentador Jordi Hurtado ha lamentado esta mañana que los guionistas de la serie , la comedia de romanos estrenada en Movistar Plus, no le consultaran aprovechando que él vivió aquellos tiempos en primera persona. “Tengo hasta el traje de soldado romano que llevé en la mili, está impecable”, recuerda. “No me voy a poner a contar mis anécdotas de la Guerra de las Galias porque no seré capaz de parar, pero el chanante ése no duraba ni cinco minutos”, señala refiriéndose a Julián López.