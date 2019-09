Jonathan, el joven con 4 carreras y dos masters que no encuentra trabajo  

La sobrecualificación ha llevado a Jonathan a no encontrar trabajo en las empresas españolas. El joven de 29 años tiene cuatro carreras y dos masters y además habla cuatro idiomas. Sin embargo, afirma que hay una empresa que "no creyó que su curriculum fuera cierto". La experiencia como recursos humanos o marketing digital no le ha servido "para nada", cuenta el joven disgustado con el sistema español. "Compañeros de mi promoción trabajan en el extranjero y están cobrando hasta 1.500 libras.