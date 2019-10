Joker, Pennywise y su pelea con otros payasos  

Igual muchos no lo recordáis, pero tras el estreno de 'It: Capítulo 1' en 2017, fueron muchos los payasos profesionales que se quejaron de que la película basada en la novela de Stephen King les estaba haciendo perder muchos trabajos, ya que la presencia de estos en fiestas infantiles había caído en picado tras su estreno. Y si no tenían suficiente con eso, este año han visto como se estrenaban 'It: Capítulo 2' y 'Joker', pero, ¿qué pasaría si estos payasos se encontrasen con sus peores enemigos en un bar? (Video en inglés subtitulado).