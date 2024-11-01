·
4
meneos
37
clics
Johnny Burnette And The Rock And Roll Trio - The Train Kept A Rollin'
Johnny Burnette - Guitarra y voces
Dorsey Burnette - Bajo
Paul Burlison - Guitarra
Batería (Sin acreditar) – Buddy Harman Jr
Canción originalmente compuesta por Tiny Bradshaw, Howard Kay y Lois Mann
johnny burnette
rock and roll
Música
Música
Kamillerix
The true rock'n roll!!!
