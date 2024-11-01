edición general
Johnny Burnette And The Rock And Roll Trio - The Train Kept A Rollin'

Johnny Burnette And The Rock And Roll Trio - The Train Kept A Rollin'

Johnny Burnette - Guitarra y voces
Dorsey Burnette - Bajo
Paul Burlison - Guitarra
Batería (Sin acreditar) – Buddy Harman Jr

Canción originalmente compuesta por Tiny Bradshaw, Howard Kay y Lois Mann

Kamillerix #1 Kamillerix
The true rock'n roll!!! {0x1f44d}
