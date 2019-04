John Malcovich se pondrá en la piel de Séneca en una película

“Seneca- On The Creation Of Earthqueakes”, del director Robert Schwentke. Es un proyecto del que aún no tenemos muchos detalles los guionistas desarrollarán la especial relación que unió al filósofo Séneca con el joven Nerón del que fue amigo y tutor hasta la caída en desgracia y el suicidio del primero. El elegido para interpretar a Séneca no es otro que el actor John Malkovich, en la que será la segunda ocasión en la que trabaja con este director. No ha trascendido hasta el momento qué actor se pondrá en la piel del emperador Nerón.