John Lennon - God [ESP subs]  

dios es un concepto / con el que medimos nuestro dolor / te lo voy a repetir / dios es un concepto / con el que medimos nuestro dolor / no creo en la magia / no creo en el i ching / no creo en la biblia / no creo en el tarot / no creo en hitler / no creo en jesús / no creo en kennedy / no creo en buda / no creo en el mantra / no creo en el gita / no creo en el yoga / no creo en los reyes / no creo en elvis / no creo en zimmerman / no creo en los beatles / sólo creo en mí / en yoko y en mí / esa es la realidad / el sueño ha acabado