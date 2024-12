John Coltrane dibuja un cuadro que ilustra las matemáticas de la música [Eng]

El físico y saxofonista Stephon Alexander ha argumentado en sus numerosas conferencias públicas y en su libro The Jazz of Physics que Albert Einstein y John Coltrane tenían mucho en común. Alexander en particular llama nuestra atención sobre el llamado “círculo de Coltrane”, que se parece a lo que cualquier músico reconocerá como el “Círculo de Quintas”, pero incorpora las propias innovaciones de Coltrane.