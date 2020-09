John Boyega contra Star Wars: "Sacan un personaje negro, lo venden como importante y luego lo apartan"

El movimiento Black Lives Matter ha cambiado la vida, y seguramente la carrera, de John Boyega, el actor británico que da vida a Finn en la última trilogía de Star Wars. Tras liderar una protesta en el londinense parque de Hyde Park el pasado 3 de junio, donde llegó a admitir que no sabría si podría seguir actuando después de lo que iba a decir, hasta hoy, día en que se ha publicado una entrevista en la revista GQ en la que critica la saga y a Disney por no ser capaz de desarrollar los personajes interpretados por personas que no fuesen blancas