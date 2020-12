Joey DeMaio, líder de Manowar: "He hecho felices a unas 20.000 mujeres"

En uno de los conciertos de Manowar en Moscú, me di cuenta de que sacáis a las chicas del público y las lleváis detrás del escenario. Siempre me he preguntado qué hacéis con ellas. ¿Coméroslas? ¿Sacrificarlas a Odín? ¡Estrictamente lo contrario! Las hacemos muy felices. Nuestro problema es que amamos a las chicas y las tratamos como se merecen. Para nosotros, cualquier chica es una princesa. Por eso tenemos más chicas en nuestros conciertos que cualquier otra banda de metal.